Beautiful, anticipazioni americane: THOMAS vorrà ancora HOPE? (Di giovedì 27 agosto 2020) Il 2020 era stato presentato come l’anno di redenzione di THOMAS Forrester, dopo le derive ossessive che il ragazzo ha manifestato nella precedente fase di Beautiful, durante la trama dello scambio di culle.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 27 agosto 2020Le nozze-farsa con Zoe, nelle puntate americane che hanno preceduto l’interruzione dovuta all’emergenza Covid-19, hanno rappresentato il momento della rovina di THOMAS: l’essere stato scoperto intento ancora a manipolare per avere HOPE Logan Spencer gli è costato il figlio Douglas, (che ora vive con Liam e HOPE) e la fiducia della sua famiglia, che il giovane dovrà riconquistarsi. Con il ritorno degli episodi americani ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : Ma è veramente 'REDENTO'??? #Beautiful #PuntateAmericane #Anticipazioni - TwBeautiful : ATTENZIONE: CONTIENE ANTICIPAZIONI! Brooke e Bill nuovamente insieme? #Twittamibeautiful racconta le novità in arri… - webmagazine24 : #Beautiful #Anticipazioni 30 agosto - 5 settembre 2020 - TwBeautiful : ATTENZIONE: CONTIENE ANTICIPAZIONI. Nelle puntate americane di BEAUTIFUL, Ridge resta ferito dalle parole di Brooke… - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La trama di #DOMANI, #27agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 27 agosto, Thomas è riuscito nel suo intento e Hope decide di accettare la sua proposta di matrimonio, mettendo comunque bene in chiaro che lo sposa per ess ...Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 26 agosto, Xander ignora le raccomandazioni di Zoe che vorrebbe fargli dimenticare tutto e decide di trovare le prove per dimostrare il coinvolgimento di ...