"Beau non ce l'ha fatta": muore il cane di Tiziano Ferro (Di giovedì 27 agosto 2020) “Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero”. Così Tiziano Ferro ha annunciato sui social la scomparsa del suo cane, ricoverato d’urgenza negli scorsi giorni per un’emorragia dovuta ad una lesione alla milza.Nel post, il cantante ha aggiunto: “Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore... Adottate un cane adulto, pensateci se potete”.Ferro aveva parlato dell’operazione di Beau sui social, condividendo la preoccupazione con gli ammiratori. “Ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura ... Leggi su huffingtonpost

TizianoFerro : Ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vedere Beau per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla stru… - TizianoFerro : Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. Continua > - TizianoFerro : Consiglio sempre a tutti di cantare. Felici, rabbiosi, educati, stonati. Non conosco nulla di potente quanto la for… - __quellate : RT @TizianoFerro: Ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vedere Beau per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla struttura.… - Missywinniepooh : RT @TizianoFerro: Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte. Continua > -

