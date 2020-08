Beatrice di York, sulle orme dei Sussex: si trasferisce a casa di Harry e Meghan? (Di giovedì 27 agosto 2020) Per due fratelli che si «separano», ci sono due sorelle che si «avvicinano». La storia del Nottingham Cottage, uno degli appartamenti all’interno di Kensington Palace, potrebbe riservare un bizzarro turn-over. Lì, infatti, fino a due anni fa vivevano Harry e Meghan Markle, poco distanti da William e Kate Middleton. Oggi invece potrebbe diventare la nuova casa di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi. Leggi su vanityfair

Per due fratelli che si «separano», ci sono due sorelle che si «avvicinano». La storia del Nottingham Cottage, uno degli appartamenti all’interno di Kensington Palace, potrebbe riservare un bizzarro t ...Se Beatrice ha voluto fare di testa sua, alla disperata ricerca di solitudine e privacy assoluta, allora non sorprende se lei e il marito sono stati scoperti nel luglio scorso in Francia. Perché anche ...