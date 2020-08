Beach volley, il sannita Fusco alle finali del campionato italiano a Caorle (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Una stagione anomala, come per tutti gli sport, anche quella del Beach volley italiano che viste le difficoltà ha organizzato direttamente le finali del campionato italiano Assoluto Senior. Il torneo si svolgerà a Caorle (Ve) e per l’occasione saranno presenti anche coppie della nazionale Juniores della quale fa parte il beneventano Filippo Fusco, atleta della Beach Republic di Benevento. Ennesima soddisfacente partecipazione del golden boy sannita che, dal 27 al 30 agosto, gareggerà contro i migliori Beacher del Belpaese cercando di ottenere quanto più possibile da una competizione alla sua portata. Il giovane ... Leggi su anteprima24

Parte oggi un tabellone con 32 coppie, con l’anconetano che l’anno scorso chiuse al secondo posto: "Noi ci riproviamo..." ...

Modena, coraggio e passione, la Pallavolo Vgm ha ripreso alla grande con tutti i suoi atleti

Una società tra le più brillanti nata dalla collaborazione a livello giovanile tra Gino Nasi, Modena Volley e Villa d’Oro MODENA. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana è tempo di tornare in pal ...

