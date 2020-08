Batman & Robin, stasera su Italia 2 il film con George Clooney (Di giovedì 27 agosto 2020) L'uomo pipistrello torna stasera su Italia 2, alle 21:20, nel film Batman & Robin, diretto nel 1997 da Joel Schumacher, con George Clooney nei panni del protagonista. Continuano gli appuntamenti con l'uomo pipistrello stasera su Italia 2 alle 21:20, dove arriva Batman & Robin, il film diretto da Joel Schumacher nel 1997. Sequel di Batman Forever, vede un nuovo protagonista sotto il celebre mantello: George Clooney, in quella che resta una delle performance meno gloriose della sua carriera. In questo quarto episodio Batman deve fronteggiare Mr. Freeze e Poison Ivy con l'aiuto di ... Leggi su movieplayer

bastardo42 : Cmq l atmosfera del nuovo #batman sembra bella Se davvero ci sono i nirvana poi come colonna sonora ???????? - PalaDanyela83 : @RobertoRedSox Cavolo ???? perché tu fai anche primo soccorso? Menomale che ci stava l’ambulanza! Quelli che hai abba… - batman_nivea : RT @MelMaia: sorri pro telefone, ferrou. - Roberta8825 : Dc: trailer di The Batman. Presentazione di The Suicide squad. La Snyder cut. Annunci su tutti gli altri film. Mar… - allons_enfantes : @Precarioillumi1 Gli unici che mi stanno simpatici con poteri speciali sono: Spiderman Superman I fantastici 4 Capi… -