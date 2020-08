Basta caos. Solo la scuola ci farà ripartire (Di giovedì 27 agosto 2020) Lo ha detto in modo chiaro Mario Draghi al Meeting di Rimini alcuni giorni fa: «I sussidi servono a sopravvivere, a ripartire. Ai giovani bisogna però dare di più: i sussidi finiranno e se non si è ... Leggi su quotidiano

lin81301 : @RoccoRaffaele1 L'incertezza del diritto. Così non andremo molto lontano. Generando altro caos oltre quello che già… - 9091campioni : RT @Paroledipaola: @PoliticaPerJedi Io non so da dove venga questa notizia. Nella mia realtà tutte le colleghe si sono attivate per farlo.… - Lucia25443382 : RT @LaTiger1: Non riesco a tenere in ordine. È più forte di me. Passo ore a sistemare casa, quando torno, mi piace entrare e trovare tutto… - LaTiger1 : Non riesco a tenere in ordine. È più forte di me. Passo ore a sistemare casa, quando torno, mi piace entrare e trov… - EnneLuisa : RT @Paroledipaola: @PoliticaPerJedi Io non so da dove venga questa notizia. Nella mia realtà tutte le colleghe si sono attivate per farlo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta caos Basta caos Solo la scuola ci farà ripartire QUOTIDIANO.NET Ore in coda fuori dalle cliniche per un tampone. Ma in Sardegna il tracciamento resta un caos

AAA potenziale asintomatico da Covid cercasi. AAA potenziale contagiato in Costa Smeralda si faccia avanti. Parola d’ordine: rintracciarli tutti. Uno per uno. Chi è ancora sull’isola e chi ha ballato ...

Campania, i sindaci pronti a rinviare la scuola a fine settembre

La corsa a ostacoli verso la riapertura della scuola spinge l’Anci della Campania a ipotizzare una richiesta che spariglia i giochi: rinviare la data della prima campanella. La grande maggioranza dei ...

AAA potenziale asintomatico da Covid cercasi. AAA potenziale contagiato in Costa Smeralda si faccia avanti. Parola d’ordine: rintracciarli tutti. Uno per uno. Chi è ancora sull’isola e chi ha ballato ...La corsa a ostacoli verso la riapertura della scuola spinge l’Anci della Campania a ipotizzare una richiesta che spariglia i giochi: rinviare la data della prima campanella. La grande maggioranza dei ...