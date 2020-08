Basket Nba, anche gli arbitri si uniscono contro il razzismo (Di giovedì 27 agosto 2020) Gli Stati Uniti d’America stanno vivendo nuovamente delle ore di grande tensione, in seguito all’aggressione subita da Blake da parte della polizia del Wisconsin. La scorsa notte anche la lega Nba ha voluto dare un segnale forte, rinviando tutte le partite in programma, dopo il boicottaggio dei Milwaukee Bucks e la rinuncia anche di altre franchige. Ora, in attesa di capire che cosa ne sarà della stagione in corso, anche gli arbitri Nba hanno deciso di schierarsi al fianco dei giocatori, dando vita ad una marcia pacifica all’interno della bolla di Orlando ed indossando una maglia con la scritta ‘Tutti contro il razzismo’. Leggi su sportface

