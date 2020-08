Bari, bambina di 18 mesi positiva al Coronavirus: famiglia era in isolamento (Di giovedì 27 agosto 2020) Una bambina di soli 18 mesi è risultata positiva al Coronavirus a Bari: oltre a lei un altro parente era già positivo, infatti la famiglia era in isolamento Il Coronavirus sembra proprio non voler risparmiare nessuno. Infatti in provincia di Bari, precisamente a Santeramo in Colle, una bambina di soli 18 mesi è risultata positiva al Coronavirus. La piccola insieme alla famiglia erano già in quarantena nella loro abitazione, dopo che anche un loro parente era risultato positivo al Covid-19. La piccola dunque si aggiunge ai 51 positivi della Puglia registrati nella giornata di ieri. A comunicare il contagio della ... Leggi su bloglive

