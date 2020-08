Barcellona, Bartomeu disposto a lasciare se Messi resterà nel club catalano (Di giovedì 27 agosto 2020) Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, sarebbe disposto a lasciare la presidenza del club, nel caso in cui Leo Messi dicesse pubblicamente che è lui il problema che lo ha spinto a decidere di lasciare il Barça. Lo ha affermato il canale iberico TV3. Il presidente blaugrana, che in un primo momento non era disposto a lasciare la presidenza dopo il disastro nei quarti di finale di Champions League, né dopo aver conosciuto l'intenzione di Messi di lasciare il Barça , sembra che abbia cambiato idea con l'unico obiettivo di andare via solo se la 'Pulce' farà marcia indietro. Secondo le informazioni di TV3, il ... Leggi su itasportpress

