‘Barbuti Festival’, domani in scena Nadia Rinaldi, Milena Miconi e Sofia Graiani (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutidomani, venerdì 28 agosto 2020, alle ore 21.30, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXV edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, andrà in scena lo spettacolo “Qualcosa in comune”, con Nadia Rinaldi, Milena Miconi e Sofia Graiani. (Ingresso 15 euro www.postoriservato.it). Anna e Aria non potrebbero essere più diverse. Estremamente tecnologica la prima e totalmente analogica la seconda, sono due figure femminili agli antipodi in ogni settore delle loro esistenze. In amore poi, ognuna ha la sua teoria; Anna è tradizionalmente fidanzata, Aria ha una relazione di complicità con un “tromba-amico”. ... Leggi su anteprima24

milenamiconi : Buongiorno... stasera a Salerno al Festival dei Barbuti con “Qualcosa in comune” Vi aspetto se siete in zona???? F… - TOSADORIDANIELA : RT @Napoliflash24: Barbuti festival: stasera “In nome della madre” di Erri De Luca - - Napoliflash24 : Barbuti festival: stasera “In nome della madre” di Erri De Luca - - GazzettaSalerno : Barbuti Festival, la consegna del Premio Natella a Michele Placido. - Napoliflash24 : “Salerno legge Napoli”, tra prosa e poesia per il Barbuti Festival - -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Barbuti Festival’ Per non dimenticare...Le piccole vittime della criminalità. Calabria ea Messina Strill.it