Barbara Bouchet rivela il risultato dei tamponi dopo il caso di Samuel Peron a Ballando con le Stelle (Di giovedì 27 agosto 2020) Anche Barbara Bouchet ha fatto il tampone per il Coronavirus come tutti i partecipanti alla prossima edizione di Ballando con le Stelle e su Instagram ha appena rivelato il risultato del suo test ma anche degli altri del cast. dopo il caso di Samuel Peron risultato positivo al Covid – 19 dietro le quinte di Ballando con le Stelle era scattata ovviamente la paura che anche altri potessero essere stati contagiati. Già ieri Milly Carlucci aveva chiarito che solo il ballerino era positivo e non Rosalinda Celentano. Oggi i risultati per Barbara Bouchet e sembra anche per tutti gli altri. L’attrice che si sta preparando al ... Leggi su ultimenotizieflash

