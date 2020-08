Bansky ha finanziato la nave umanitaria Louise-Michel (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Guardian ha confermato l’indiscrezione che voleva Bansky finanziatore di una nave umanitaria che si occupa di salvare i migranti nel mediterraneo. Negli ultimi mesi, si era iniziata a diffondere l’indiscrezione che Bansky finanziasse direttamente l’operazione umanitaria della nave Louise-Michel. Una voce nata dal fatto che era stato l’artista a dipingere l’imbarcazione e a darle … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LONDRA - L'artista senza volto ha dato il suo nome, e i suoi soldi, a una nave che gira per il Mediterraneo in cerca di migranti da salvare. Banksy, il disegnatore inglese di graffiti e murales da mil ...Già il nome dell'imbarcazione salva-migranti dice tutto: Louise Michel, l'anarchica-rivoluzionaria e insegnante francese (1830-1905), attivissima nelle giornate della Comune di Parigi (1871). Ma il no ...