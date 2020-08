Banda larga, via libera del governo a percorso Cdp-Tim per rete unica (Di giovedì 27 agosto 2020) Al termine del vertice di maggioranza odierno è stato dato il via libera unanime al percorso individuato fra Cdp e Tim per la costituzione della società che gestirà le infrastrutture della rete unica ... Leggi su quotidiano

Rodica30889717 : RT @a70199617: #TEMPI MODERNI Sì alla rete unica a banda larga. Via libera di Governo e maggioranza al piano Tim-Cdp. Anche Tiscali entrerà … - askanews_ita : Banda larga, via libera del governo al progetto per la rete unica - IlConte50919IT : RT @MPenikas: LN Sì alla rete unica a banda larga. Via libera di Governo e maggioranza al piano Tim-Cdp. Anche Tiscali entrerà in FiberCop… - MariaAversano1 : RT @a70199617: #TEMPI MODERNI Sì alla rete unica a banda larga. Via libera di Governo e maggioranza al piano Tim-Cdp. Anche Tiscali entrerà … - a70199617 : #TEMPI MODERNI Sì alla rete unica a banda larga. Via libera di Governo e maggioranza al piano Tim-Cdp. Anche Tiscal… -