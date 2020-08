"Azzolina? Non votiamo la sfiducia Salvini? E' alla ricerca di visibilità" (Di giovedì 27 agosto 2020) Italia Viva "vota contro" la mozione di sfiducia alla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina annunciata dal leader della Lega Matteo Salvini. "A pochi giorni dall’inizio della scuola - spiega ad Affaritaliani.it il coordinatore nazionale del partito guidato da Matteo Renzi... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

HuffPostItalia : 'Azzolina è stata intimidita, non si può stare in silenzio'. Parla Laura Boldrini dopo gli insulti alla ministra - matteosalvinimi : #Salvini: Il problema di Azzolina non è il rossetto, ma che non è capace di fare il suo mestiere. 8 milioni di mamm… - CarloCalenda : La riapertura delle scuole è complessa. Ma qui siamo al caos. Ogni giorno cambia tutto. I Presidi non sono nelle co… - BakloutiJamila : @matteosalvinimi Sì, anche per me la Azzolina, dovrebbe starsene a casa. E non mi va bene che tutto il governo sia… - Soulfly98318008 : @jacopo_iacoboni Qualcuno rimuova la Azzolina dal suo incarico. Questi i frutti amari della classe dirigente pentas… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina Non Meloni (Fratelli d’Italia): “Azzolina non aveva altre idee che spendere milioni di euro per banchi a rotelle inutili” Orizzonte Scuola M5S: "Da Salvini su Azzolina solo propaganda, sfiducia basata su fake news"

"Matteo Salvini tira fuori l’ennesima mossa propagandistica e annuncia di voler sfiduciare la ministra che ha portato 7 miliardi alla scuola italiana in sette mesi, dimenticando che il suo partito e l ...

Scuola, Ronzulli (Fi): è nel caos, ma ministri litigano

Roma, 27 ago. (askanews) - "Oggi, in colpevole ritardo, tutti vedono il caos che si prospetta sulla riapertura della scuola. Il ministro Azzolina si è dimostrato totalmente inadeguato, ma anche i coll ...

"Matteo Salvini tira fuori l’ennesima mossa propagandistica e annuncia di voler sfiduciare la ministra che ha portato 7 miliardi alla scuola italiana in sette mesi, dimenticando che il suo partito e l ...Roma, 27 ago. (askanews) - "Oggi, in colpevole ritardo, tutti vedono il caos che si prospetta sulla riapertura della scuola. Il ministro Azzolina si è dimostrato totalmente inadeguato, ma anche i coll ...