Azzolina: “Firmato il decreto per l’assunzione del personale scolastico per l’emergenza” (Di giovedì 27 agosto 2020) Il post della ministra Azzolina sui social: “Da venerdì 28 saranno consegnati i primi banchi monoposto”. ROMA – Nuovo post della ministra Azzolina su Facebook. La titolare del Miur ha annunciato di aver firmato il “nuovo decreto che ripartisce i soldi per le assunzioni del personale scolastico per l’emergenza. Saranno in tutto circa 70mila, tra docenti e personale ATA. Una misura unica in Europa che aiuterà molto nella ripartenza”. Da venerdì 28 agosto la consegna dei banchi monoposto: “Si inizierà con le aree più colpite dall’emergenza: Codogno, Alzano e Nembro“. “Stanziati 3 miliardi per le scuole” La ministra si è soffermata anche sui fondi che il Governo ha ... Leggi su newsmondo

