Aziende italiane producono la giacca anti-covid: i suoi sorprendenti riscontri (Di giovedì 27 agosto 2020) Arriva la giacca anti covid prodotta da Aziende italiane: elimina il coronavirus in cinque secondi. I suoi effetti sorprendenti starebbero suscitando profonda curiosità Si chiama Just5, ed è la giacca anti covid prodotta da Aziende italiane. Il suo effetto sarebbe sorprendente: elimina il coronavirus in cinque secondi. Si tratta di un capo di abbigliamento con un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

morena_m75 : RT @GuidoCrosetto: FCA, l’ex Fiat, in Italia produrrà mascherine. Qualcuno è anche felice della notizia. Pochi mesi fa con una lettera so… - giuliocolecchia : @mariobbbrega @Angeloman70 @Malcom10935321 @Lucia41194788 @aspettaaspetta @CarloCalenda Premetto che non sono un fa… - FantiniValerio : La giacca anti Covid prodotta da aziende italiane: elimina il coronavirus in cinque minuti - Frances62102409 : Dopo essere andati praticamente deserti dalle aziende italiane i bandi per la fornitura dei banchi con le rotelle i… - GianniVezzani1 : RT @MarioSi36875732: Le aziende italiane sono in stato fallimentare per mancanza di lavoro e, DiMaio ringrazia la repubblica popolare di Ci… -