Avete mai visto la sorella di Caterina Balivo? Sono identiche [FOTO] (Di giovedì 27 agosto 2020) Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate di sempre. Proprio quest’anno ha lasciato il timone di Vieni da me per dedicarsi a nuovi progetti. La conduttrice, però, ha rassicurato tutti i suoi sostenitori, precisando che la rivedremo presto in tv. Nel frattempo, la Balivo continua a tenersi in contatto con i suoi fan attraverso i social, su cui ama postare scatti in compagnia della sua famiglia, in particolare con le sue sorelle, Francesca e Sarah. Chi è Francesca, la sorella di Caterina Balivo FOTO Si chiama Francesca ed è la sorella di Caterina Balivo. La seconda delle sorelle Balivo, è originaria di Aversa, vive a Napoli ed è un medico ... Leggi su velvetgossip

Katy Perry è diventata mamma. Dopo aver documentato i 9 mesi di gravidanza sui social tra foto con il pancione in bella vista e look premaman originali e trendy, ha messo al mondo la sua prima figlia ...

Genoa, Maran è il nuovo allenatore: vanno a dama tutte le panchina di A

Ora è ufficiale: Rolando Maran è il nuovo allenatore del Genoa. Giornata di annunci in casa rossoblù, dopo l'ufficialità dell'esonero di Nicola è infatti arrivato il comunicato riguardante l'ex Caglia ...

Katy Perry è diventata mamma. Dopo aver documentato i 9 mesi di gravidanza sui social tra foto con il pancione in bella vista e look premaman originali e trendy, ha messo al mondo la sua prima figlia ...