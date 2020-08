Avellino, cade dalla bicicletta nel giardino di casa: bambino in coma (Di giovedì 27 agosto 2020) commenta Un bambino di nove anni è in coma dopo essere caduto dalla bicicletta nel giardino della sua abitazione. E' accaduto a Contrada, piccolo comune a pochi chilometri da Avellino. Nella caduta il ... Leggi su tgcom24.mediaset

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Avellino, cade dalla bicicletta nel giardino di casa: bambino in coma #avellino - AnaDono_ : RT @MediasetTgcom24: Avellino, cade dalla bicicletta nel giardino di casa: bambino in coma #avellino - MediasetTgcom24 : Avellino, cade dalla bicicletta nel giardino di casa: bambino in coma #avellino - occhio_notizie : Contrada, bimbo cade dalla bici e batte la testa sul muretto: è grave -