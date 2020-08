Autobus, mascherine e "nuovi congiunti": caos scuola, il governo crea nuovi focolai del virus? (Di giovedì 27 agosto 2020) Cosa accade se, all'improvviso, si scopre che una classe di prima media è senza professore? Come è possibile, senza violare le regole sul distanziamento, prestare la necessaria assistenza a un alunno cieco? Alcuni problemi della scuola, come quelli legati ai trasporti, sono noti, per quanto tuttora insoluti. Altri popolano gli incubi dei presidi, ma a 18 giorni dalla riapertura nemmeno sono stati presi in considerazione dal governo. L'unica certezza è che la Dad, la controversa didattica a distanza protagonista della scorsa primavera, potrà essere usata come refugium peccatorum esclusivamente negli istituti superiori: gli alunni sotto i 14 anni la rivedranno solo nello sciagurato caso di una nuova serrata totale. Tutti in classe, quindi. Anche se l'aula non c'è, i banchi mancano e non si sa come arrivare a ... Leggi su liberoquotidiano

