Auriemma: “Il Napoli per Milik vuole 40mln, nessuno li darà! Si cerca lo scambio” (Di giovedì 27 agosto 2020) Auriemma sottolinea che il Napoli per Milik vuole 40mln, ma nessuno li darà. Quindi si cerca una squadra per uno scambio, la più probabile è la Roma. L'articolo Auriemma: “Il Napoli per Milik vuole 40mln, nessuno li darà! Si cerca lo scambio” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Auriemma: “Il Napoli non avrà mai i 40 milioni per Milik. C’è solo una soluzione… - infoitsport : Auriemma: 'Gattuso vuole Veretout come regista! Il Napoli chiuderà prima uno scambio?' - _SiGonfiaLaRete : #Auriemma: '34 giocatori in ritiro per il #Napoli, ma dopo il 28 agosto molti partiranno per la nazionale' (VIDEO)… - JontripJohn : Poi all'improvviso, il nipote di Raffaele Auriemma.... ?? #Messi #Juventus - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Auriemma: 'Ecco perchè i convocati del Napoli per Castel di Sangro sono 34' -

Ultime Notizie dalla rete : Auriemma “Il