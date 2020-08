Auriemma: "Gattuso vuole Veretout come play, può partire Demme" (Di giovedì 27 agosto 2020) In una diretta social il giornalista Raffaele Auriemma ha così parlato di mercato: "Il Napoli sta insistendo molto per prendere Veretout, ma non per fargli fare la mezzala ma il regista, il play-maker, ruolo che interpreta benissimo. Leggi su tuttonapoli

ROMA – Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma il procuratore di Ciro Immobile Marco Sommella ha fatto il punto sulla straordinaria stagione del centravanti biancoceleste ...

Auriemma: "Leggo corbellerie sul numero dei convocati, ecco perchè ci sono 34 convocati"

"Sì, i convocati di Gattuso per Castel di Sangro sono 34. Sento dire, dai soliti che ignorano, un bel po’ di corbellerie" Raffaele Auriemma, via Facebook, ha commentato la polemica sul numero dei conv ...

