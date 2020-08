Ato Avellino, il presidente Tropeano: “Sul biodigestore di Chianche si fa campagna elettorale” (Di giovedì 27 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiEra lecito attendersi che la vicenda del biodigestore di Chianche diventasse uno – se non l’unico – degli argomenti più discussi della campagna elettorale per le elezioni regionali. Alla stessa maniera, però, era lecito attendersi che politici e amministratori avessero il buon senso di informarsi e di parlare avendo contezza dei fatti, soprattutto perché candidati ad occupare un ruolo di rilievo e di prestigio, a rappresentare migliaia di cittadini irpini e campani. Invece, nonostante gli ultimi comunicati stampa dell’Ato Rifiuti abbiano fatto molta chiarezza, la gran parte dei candidati continua a parlare per sentito dire, per compiacere tutti coloro che – senza pensare al bene del territorio – continuano ad essere affetti dalla sindrome del Nimby (Not ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Ato Avellino Torna la protesta Quotidiano del Sud Torna la protesta

La questione del biodigestore di Chianche sarà argomento di campagna elettorale, e su questo non ci sono dubbi. E’ però anche il fatto al centro dell’attenzione, in vista della manifestazione annuncia ...

La questione del biodigestore di Chianche sarà argomento di campagna elettorale, e su questo non ci sono dubbi. E’ però anche il fatto al centro dell’attenzione, in vista della manifestazione annuncia ...