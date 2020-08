Atelier Ryza 2: svelati nuovi dettagli su gameplay e sintesi! (Di giovedì 27 agosto 2020) svelati, tramite comunicato stampa, tanti nuovi dettagli su Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy, il sequel di un primo fortunato capitolo ad opera di Koei Tecmo e GUST Abbiamo apprezzato parecchio la virata che studio GUST ha voluto prendere con la sua serie di punta con l’ultimo capitolo pubblicato lo scorso anno. Atelier Ryza: Ever Darkness and The Secret Hideout, di cui potete leggere la recensione a questo link, ci ha intrattenuti per davvero tante ore, con non solo una veste grafica rinnovata, ma anche tante meccaniche di gameplay svecchiate e rispolverate. Probabilmente non siamo stati gli unici ad apprezzarlo, considerando che non molto tempo fa GUST e Koei Tecmo ne hanno annunciato un sequel diretto, stavolta ... Leggi su tuttotek

Oggi Koei Tecmo e lo sviluppatore GUST Studios hanno annunciato nuovi dettagli sul gameplay di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, approfondendo nel sistema di sintesi evoluto. In Atelier ...

