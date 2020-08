Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy: Nuovi dettagli sul Gameplay (Di giovedì 27 agosto 2020) Oggi ,KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios hanno annunciato Nuovi dettagli sul Gameplay di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, approfondendo nel sistema di sintesi evoluto. Il nuovo titolo della serie arriverà in tutta Europa questo Inverno per Nintendo Switch™, PlayStation®4 e PC Windows tramite Steam®, ed è il sequel di Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, un titolo che ha ora venduto oltre 500.000 unità in tutto il mondo. In Atelier Ryza 2: Lost Legends & the ... Leggi su gamerbrain

