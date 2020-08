Atalanta, richiesta alla Lega per rinviare prima giornata di campionato (Di venerdì 28 agosto 2020) Non solo l’Inter, anche l’Atalanta ha inoltrato alla Lega di Serie A una richiesta ufficiale per ottenere il rinvio della propria partita della prima giornata del campionato 2020/2021 in programma nel weekend del 19 settembre. Una richiesta nata dal fatto che gli orobici hanno dovuto preparare l’impegno con la Final Eight di Champions League contro il Psg. I tempi saranno ad ogni modo molto ristretti per i ragazzi di Gasperini: inoltre il tecnico rischia di avere pochissimi giocatori a disposizione a Zingonia da lunedì. Tantissimi i convocati nelle rispettive nazionali, al momento la certezza della presenza c’è solo per Toloi, Gomez, Palomino, Sportiello, Rossi e forse Pessina che è alle prese con il recupero ... Leggi su sportface

Sta entrando nel vivo la trattativa fra Atalanta e Sassuolo per Jeremie Boga, esterno francese che è valutato circa 40 milioni di euro dai neroverdi. Dopo la telefonata di ieri, i contatti sono andati ...

SPORTITALIA – Accostato al Napoli, l’Atalanta piomba su Romero: richiesta alla Juve! I dettagli

Cristian Romero si sta allenando con la Juve in questi giorni, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dai bianconeri. Stando a quanto dichiarato da Sportitalia, il centrale argentino classe 98, acco ...

