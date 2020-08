Atalanta, obiettivo Boga del Sassuolo. Ipotesi Milan per Pessina (Di giovedì 27 agosto 2020) Giorni densi di appuntamenti per il mercato dell’Atalanta, come riportato da Tuttomercatoweb.com. La Dea starebbe infatti pensando all’acquisto di Jeremie Boga, esterno francese del Sassuolo che però non vuole privarsi del giocatore per meno di 40 milioni di euro. Proseguono i contatti, anche se sicuramente i bergamaschi cercheranno di limare sulla cifra richiesta dagli emiliani. Sul fronte delle uscite invece l’Atalanta potrebbe cedere Matteo Pessina al Milan. I rossoneri pensano al centrocampista del quale riceverebbero il 50% di una eventuale rivendita. Un investimento potenzialmente interessante anche per il bilancio, dal momento che il 23enne garantirebbe una probabile plusvalenza. Leggi su sportface

sportface2016 : #Calciomercato #Atalanta Si pensa a #Boga del #Sassuolo, #Pessina idea per il #Milan - napolista : Sky: contatto Atalanta-Sassuolo per Boga Percassi telefona Carnevali, i bergamaschi proveranno seriamente a prender… - TuttoCalciomer1 : ATALANTA, OBIETTIVO SENESI. #calciomercato #atalanta #seriea - AleGobbo87 : RT @NonSoloJuve: ??”Atalanta in terza fascia Champions grazie all’eliminazione del Celtic ai preliminari. Oggi telefonata Percassi-Carnevali… - Cucciolina96251 : RT @NonSoloJuve: ??”Atalanta in terza fascia Champions grazie all’eliminazione del Celtic ai preliminari. Oggi telefonata Percassi-Carnevali… -

