Astronomia | dallo studio dei moti stellari la storia di 90 mila galassie

C'e' molta Italia nel team internazionale di ricercatori, guidati da Nicola R. Napolitano (professore presso l'Universita' Sun Yat-sen di Zhuhai, Cina, gia' ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica – Inaf), che ha ottenuto per la prima volta nuove misure del moto interno delle stelle di circa 90 mila galassie osservate con il Large sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (Lamost). Questo nuovo catalogo di dispersioni di velocita' fornisce informazioni importanti sulla struttura delle galassie e il contenuto di materia oscura. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista internazionale Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Misurare le velocita' delle stelle all'interno delle galassie e' un arduo ...

Nella spirale della Neowise

Osservazioni in alta risoluzione condotte con il telescopio Gemini North tra fine luglio e inizio agosto hanno permesso di rilevare i getti di gas e polveri emessi dal nucleo della cometa Neowise. Stu ...

