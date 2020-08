Assegno unico per le famiglie pronto, ma mancano risorse per sette miliardi (Di giovedì 27 agosto 2020) La vera sorpresa fiscale d’autunno sarà l’Assegno unico e universale, approvato il 21 luglio alla Camera, per 11 milioni di famiglie con figli a carico, dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni. Questo significa che se tutto va bene, con il prossimo anno, l’Italia avrà finalmente uno strumento più semplice e moderno che farà fare un passo avanti importante alle politiche per la famiglia di cui il Paese ha estrema necessità. Leggi anche › Il Fondo casalinghe 2020 non è un “bonus”: cos’è e a chi spetta › Family Act, cosa prevede: più sostegni alla ... Leggi su iodonna

