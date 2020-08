Assegno di divorzio: nuovi parametri (Di giovedì 27 agosto 2020) Assegno divorzile a favore del coniuge più deboleLa solidarietà post-coniugaleAssegno divorzile: il cambio di rotta e la natura compositaAssegno divorzile a favore del coniuge più deboleTorna suAnche in caso di autosufficienza economica del coniuge più debole non si può escludere a priori che sorga il diritto al ricevimento dell'Assegno divorzile.E' infatti necessario valutare anche l'apporto al menàge familiare, fornito dal coniuge più debole durante il matrimonio.Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione Civile, nell'ordinanza n. 11202/2020 sulla scia di una recente pronuncia delle Sezioni Unite.La S.C. ha confermato la funzione assistenziale, nonché compensativa e perequativa dell'Assegno divorzile, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. ... Leggi su studiocataldi

Gli artt. 147 e 148 del codice civile prevedono, quale obbligo per i coniugi derivante dal matrimonio, quello di mantenere, educare ed istruire la prole, ognuno in proporzione alle rispettive sostanze ...TERNI Per il tribunale di Terni, la contrazione dei redditi del libero professionista a causa della pandemia giustifica la riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli. Una causa con aspetti di ...