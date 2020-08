Ascolti TV | Mercoledì 26 agosto 2020. Testa a testa tra il finale di Come Sorelle (13.9%) e Superquark (13.9%). Italia1 al 7% con Codice 999 (Di giovedì 27 agosto 2020) Come Sorelle Nella serata di ieri, mercoledì 26 agosto 2020, su Rai1 Superquark ha conquistato 2.333.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale5 l’ultima puntata di Come Sorelle ha raccolto davanti al video 2.249.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 la 24° stagione di Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 1.040.000 spettatori (5.8%). Su Italia1 Codice 999 ha intrattenuto 1.155.000 spettatori (7%). Su Rai3 The Square ha incollato 573.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete4 la replica de Il Terzo Indizio totalizza un a.m. di 839.000 spettatori (5.5%). Su La7 Flightplan – Mistero in volo ha registrato 437.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 La cuoca del presidente segna 556.000 spettatori (3.1%). Sul ... Leggi su davidemaggio

