Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 26 agosto: testa a testa tra Superquark e l’ultima puntata di Come sorelle (Di giovedì 27 agosto 2020) È un testa a testa quello di ieri mercoledì 26 agosto tra la puntata di ‘Superquark’, trasmessa da Rai1 e vista da 2.333.000 spettatori con il 13.9% di share, e l‘ultima puntata di ‘Come sorelle’ su Canale 5 ha raccolto, vista da 2.249.000 spettatori con il 13.9% di share. Come sorelle 2, la seconda stagione si farà? Ascolti tv prime time Al terzo posto, su Italia 1, ‘Codice 999’, con 1.155.000 spettatori e il 7% di share. A seguire, tra gli Ascolti di prime time: ‘Squadra Speciale Cobra 11’ su Rai2 (1.040.000 spettatori, share 5.8%), ‘Il Terzo Indizio’ su Rete4 ... Leggi su tvzap.kataweb

