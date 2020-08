Aprilia, atti persecutori verso la ex compagna: arrestato 31 enne del luogo (Di giovedì 27 agosto 2020) Ieri nel tardo pomeriggio ad Aprilia, i militari della stazione cc di Campoverde hanno arrestato in esecuzione dell’ordinanza emessa dal tribunale di Latina, un 31 enne del posto. L’uomo, già destinatario di divieto di avvicinamento alla parte offesa, é ritenuto responsabile di atti persecutori perpetrati in modo continuativo nei confronti della ex convivente. Il nuovo provvedimento restrittivo si rendeva necessario a causa dell’ inadeguatezza della precedente misura, inosservata dal prevenuto. L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di roma Rebibbia. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Aprilia, atti persecutori verso la ex compagna: arrestato 31 enne del luogo - LuciaMosca1 : (Campoverde di Aprilia: 31enne arrestato per atti persecutori) Segui su: La Notizia - - LatinaBiz : Coltello I reati sono questi: atti persecutori, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere, per i… - LaNotPontina : Il 22 agosto, alle ore 12, a Campoverde di Aprilia, i carabinieri del locale comando stazione, unitamente a quelli… - LaNotPontina : Il 22 agosto, alle ore 12, a Campoverde di Aprilia, i carabinieri del locale comando stazione, unitamente a quelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia atti Divieto di avvicinamento alla ex violato: un 31enne di Aprilia finisce in carcere per atti persecutori LatinaToday Aprilia, 38enne respinto dalla ex le sfonda il cancello di casa con l’auto

Un amore malato. O forse solo una persona malata. Si potrebbe descrivere in questo modo il 38enne di Aprilia arrestato, questa mattina dai carabinieri. Per lui le accuse di “atti persecutori” “dannegg ...

Sfonda il cancello di casa della ex con l'auto, arrestato dai carabinieri

Sfonda con l’auto il cancello di casa della ex, a Campoverde: un 38enne di Aprilia è stato arrestato in flagranza di reato ieri attorno alle 12 dai Carabinieri della borgata. L’uomo, che dallo scorso ...

Un amore malato. O forse solo una persona malata. Si potrebbe descrivere in questo modo il 38enne di Aprilia arrestato, questa mattina dai carabinieri. Per lui le accuse di “atti persecutori” “dannegg ...Sfonda con l’auto il cancello di casa della ex, a Campoverde: un 38enne di Aprilia è stato arrestato in flagranza di reato ieri attorno alle 12 dai Carabinieri della borgata. L’uomo, che dallo scorso ...