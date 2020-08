'Anziché alzare muri, preferisco costruire ponti': Anna Nazzaro si presenta (Di giovedì 27 agosto 2020) Amore per il territorio e senso di dovere verso la propria comunità muovono l'impegno di Anna Nazzaro, candidata alla carica di consigliere regionale nella lista 'Fare Democratico - Popolari' a ... Leggi su avellinotoday

Ultime Notizie dalla rete : Anziché alzare

Merate Online

Mondo - Una lite come tante in una classe d'asilo. Questa volta, per , l'educatrice afroamericana interviene e, anzich dividere i bambini e riportare semplicemente la calma, se la prende col bambino b ...