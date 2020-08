Antonio Banderas rivela di aver sconfitto il COVID-19, ecco il suo annuncio (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo 20 giorni dall'annuncio della sua positività, Antonio Banderas festeggia i suoi 60 anni da poco compiuti e condivide con tutti la sua guarigione dal COVID-19. Poche settimane fa, la star Antonio Banderas ha rivelato di essere risultato positivo al COVID-19 e ora, con un messaggio su Twitter, l'attore ha rivelato di essere guarito dal virus, mandando un pensiero a tutti coloro che sono stati colpiti dalla pandemia. Molte sono state le star colpite dal Coronavirus durante questi mesi, Antonio Banderas è solo uno degli ultimi che, questa settimana, ha annunciato a tutti la sua guarigione, dopo 21 giorni di isolamento: "Dopo 21 giorni di reclusione posso dire ora che oggi ho superato ... Leggi su movieplayer

