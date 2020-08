Antonella Mosetti positiva al covid dopo la Sardegna: “Il popolino c’è sempre…”. Poi invita a fare il test (Di giovedì 27 agosto 2020) “Ringrazio i tanti messaggi di solidarietà. Poi c’è anche chi fa l’ansioso con gli altri e con se stesso no e questo mi fa un po’ sorridere… Ma il popolino c’è sempre”. Così Antonella Mosetti (ultima partecipazione televisiva che si ricordi, al Grande Fratello Vip con la figlia, Asia. Poi, varie comparsate) parla in un video postato sui social. Antonella, positiva al covid dopo una vacanza in Costa Smeralda, invita poi a fare il test “per voi e per gli altri“. “Il fatto di essersi contratti questo virus in Sardegna non significa che la Sardegna sia malata – continua Mosetti ... Leggi su ilfattoquotidiano

