Antonella Elia opinionista al Grande Fratello Vip: “È raccomandata” (Di giovedì 27 agosto 2020) Antonella Elia sarà opinionista al Grande Fratello Vip che avrà inizio tra poche settimane, ma non mancano le polemiche con un ex concorrente che l’accusa Antonella Elia sarà opinionista al Grande Fratello Vip e questa ormai non è più una notizia. L’ex concorrente della scorsa edizione del reality e di Tamptation Island, sarà affiancata da Pupo in questo ruolo, ma proprio da chi è stata con lei nella casa di Cinecittà nell’ultima edizione, arriva un’accusa. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Fabio Testi non ha usato mezze parole. Secondo l’attore, lei è “protetta” da Alfonso Signorini, ... Leggi su bloglive

