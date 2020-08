Anticipo TFS: dopo accordo Abi tutto fermo, un rimpallo tra Ministri e Istituzioni (Di giovedì 27 agosto 2020) Circa un anno e mezzo fa il Dl numero 4/2019 include l’Anticipo del TFS o TFR per i dipendenti pubblici richiedibile dai pensionati per un valore massimo di 45mila euro. L’attesa di tanti pensionati sembrava finalmente aver raggiunto un traguardo. Purtroppo, così non è stato, e la misura non è andata mai a regime. Sembrava tutto risolto con l’accordo quadro firmato dalla ministra Dadone con l’associazione banche italiane. L’accordo quadro firmato con l’Abi, stabilisce le modalità di presentazione della domanda degli aventi diritto all’Anticipo del Trattamento di fine servizio o fine rapporto. Ebbene, tutto di nuovo fermo, anche dopo l’accordo firmato, ... Leggi su notizieora

