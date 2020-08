Anticipazioni Uomini e Donne, nuovi tronisti e fortissimi scontri in studio: ecco chi c’era (Di giovedì 27 agosto 2020) Oggi pomeriggio è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, il dating show condotto come sempre da Maria De Filippi con Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti. Trono Classico e Over si sono “mixati” insieme con la presentazione dei tronisti ufficiali. Le Anticipazioni, come di consueto, ci... L'articolo Anticipazioni Uomini e Donne, nuovi tronisti e fortissimi scontri in studio: ecco chi c’era proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

niallsmvile : Ho appena letto le anticipazioni di uomini e donne e STIAMO VOLANDO MARIA #uominiedonne - allhailtimothee : RT @eleoteque: QUANDO INIZIA UOMINI E DONNE IO DOPO QUESTE ANTICIPAZIONI NON RESISTOOOO. - blogtivvu : Anticipazioni Uomini e Donne, nuovi tronisti e pesanti scontri in studio - generacomplotti : RT @maryland_____: Trovate tutto qui - eleoteque : QUANDO INIZIA UOMINI E DONNE IO DOPO QUESTE ANTICIPAZIONI NON RESISTOOOO. -