Anticipazioni Una Vita, Cinta lascia Acacias con Rafael? Emilio sorprende (Di giovedì 27 agosto 2020) La trama di Una Vita vede attualmente Cinta divisa tra Rafael ed Emilio. La giovane Dominguez si è allontanata dal Pasamar, dopo aver ricevuto una grandissima delusione. Il fratello di Camino, ascoltando il consiglio della madre, ha scelto di interrompere la sua relazione con la cantante. Ed ecco che subito dopo ciò, Cinta ha incontrato … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

zazoomblog : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5: Vittorio ha una figlia segreta? - #Anticipazioni #Paradiso #delle - zazoomblog : Un posto al sole anticipazioni: SERENA fa una scoperta… su LEONARDO? - #posto #anticipazioni: #SERENA - redazionetvsoap : Occhio, sta per succedere qualcosa... #Upas #UnPostoAlSole #Anticipazioni - zazoomblog : Una Vita anticipazioni: GENOVEVA fa uccidere ALFREDO ecco il piano! - #anticipazioni: #GENOVEVA #uccidere… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Daydreamer Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2020 - #Beautiful #Daydreamer… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Una

Trucchi, insulti, bugie: dalla tv ai social il dibattito pubblico non era mai caduto così in basso. Per non restare invischiati nella rete di falsari e manipolatori serve un libretto di istruzioni. O, ...«La Regata Storica è una festa che appartiene ai veneziani, non a liste di invitati vip. Lasciare gli eventuali posti ridotti, causa Covid, ai cittadini»: l'appello congiunto è di Sara Visman, candida ...