Anna Tatangelo di nuovo felice insieme a lui: lo avete riconosciuto? (Di giovedì 27 agosto 2020) Un'estate diversa, fatta di alti e bassi quella che racconta Anna Tatangelo in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, un'estate dedicata al lavoro con l'uscita del singolo Guapo insieme al rapper Geolier, che però non la vede da sola, bensì in compagnia di qualcuno che riesce a regalarle un sorriso anche nei momenti di difficoltà. Lo dimostrano gli scatti in cui spensierata si gode un bagno in piscina accanto ad un bel ragazzo che, con lo stupore di molti fan, si tratta semplicemente di suo fratello Giuseppe che ha compiuto da poco 35 anni! Le parole per suo fratello: (Continua...) Nonostante le cronache rosa vorrebbero attribuirle qualche flirt estivo, non c'è verso, la cantante non si è lasciata beccare in compagnia di nessun nuovo compagno e, con un po' di delusione, ... Leggi su howtodofor

