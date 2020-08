Andrea Iannone nuovo amore da copertina | Un’ex dei Rodriguez nel suo cuore (Di giovedì 27 agosto 2020) L’estate d’amore continua anche per Andrea Iannone che, a quanto pare, ha davvero dimenticato Giulia De Lellis gettandosi tra le braccia di un’altra donna molto vicina ai Rodriguez, ma sempre proveniente dal mondo di Uomini e Donne. La donna in questione è proprio lei: Solei Sorge, che in questi anni ha fatto parlare di sé … L'articolo Andrea Iannone nuovo amore da copertina Un’ex dei Rodriguez nel suo cuore proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

