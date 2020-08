Andrea Damante smette di seguire Signorini, Parpiglia e Chi, caos sul web: “Che sta succedendo?” (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) In casa Damante sembra esserci un po’ di maretta, dato che Andrea ha smesso di seguire Alfonso Signorini, Gabriele Parpiglia e Chi Magazine. Molti utenti del web si sono subito resi conto della cosa e non hanno potuto fare a meno di sollevare la questione. A parlarne ci hanno pensato, soprattutto, Deianira Marzano e Amedeo Venza, i quali hanno lasciato intendere che possa essere successo qualcosa di davvero importante. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulla vicenda. Damante contro Signorini e Parpiglia In queste settimane si è molto parlato di Giulia De Lellis e di Andrea Damante. I due sembrerebbero esserci lasciati, anche se nessuno dei protagonisti ha mai parlato apertamente della vicenda. Al ... Leggi su kontrokultura

