Andrea Damante attacca Signorini dopo l’uscita di “Chi” (Di giovedì 27 agosto 2020) dopo l’articolo su “Chi” riguardo ai motivi (presunti) della fine della sua storia con Giulia De Lellis Andrea Damante si sarebbe arrabbiato al punto di smettere di seguire sui social le menti dietro la notizia! E di ieri mattina l’articolo pubblicato da “Chi” che parla delle situazioni che hanno portato i Damellis a lasciarsi, di nuovo. La crisi tra i due è nell’aria già da un pò. La coppiaArticolo completo: Andrea Damante attacca Signorini dopo l’uscita di “Chi” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

zazoomblog : Andrea Damante nuova indiscrezione: Chi rivela un retroscena dietro la crisi dei Damellis - #Andrea #Damante #nuova - Novella_2000 : Il vero motivo per cui Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati (e la suocera non c’entra niente!) - crazylo91591062 : RT @trash_italiano: Cosa è successo davvero tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? - aleambroh : ANDREA DAMANTE A 5 MINUTI DA DOVE SONO IO - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Cosa è successo davvero tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Damante

L'amore è ancora forte tra i due, ma la situazione è molto tesa. Pericolo di rottura totale nella coppia? L'estate sta finendo, ma è sempre più verso la fine anche il rapporto fra Cecilia Rodriguez e ...Giulia De Lellis è sempre più sexy. In bikini o in lingerie, l'influencer, nata professionalmente a Uomini e Donne dove corteggiava il dj Andrea Damante, non lascia punti di vantaggio ad attrici e mod ...