“Anche oggi Beau non torna a casa” e Tiziano Ferro piange per il cane malato. Il video su instagram che commuove i fan (Di giovedì 27 agosto 2020) “Ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vedere Beau per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla struttura. Anche oggi non tornerà a casa. Stiamo aspettando i risultati della trasfusione. Non so cosa faremmo senza l’amore che stiamo ricevendo, non lo so. Grazie di cuore”. Questo il post che accompagna un breve video sul profilo instagram di Tiziano Ferro mentre, visibilmente addolorato, abbraccia il cane Beau ricoverato in una clinica veterinaria. L'articolo “Anche oggi Beau non torna a casa” e Tiziano Ferro piange per il cane malato. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

