Anche dopo il caso Briatore, al Twiga di Daniela Santanchè si balla ancora assembrati e senza mascherine. C’è pure Nek che canta per la folla (Di giovedì 27 agosto 2020) Nek canta al Twiga: le persone ballano senza mascherina aggirando il divieto VIDEO Nella serata di mercoledì 26 agosto, il cantante Nek si è esibito al Twiga Beach Club, lo stabilimento balneare situato a Marina di Pietrasanta, di cui è socia Anche Daniela Santanché: la performance del cantante, però, ha visto, così come dimostrano diversi video che circolano tra le stories di Instagram, numerose persone assembrate e senza mascherine, le quali aggirano, di fatto, il divieto imposto dal governo che sospende dal 16 agosto scorso le “attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati ... Leggi su tpi

AntoVitiello : Dopo aver raggiunto l’accordo economico definitivo tra tutte le parti, con il sì di #Ibrahimovic all’ultima propost… - StefanoFeltri : I contratti per la fornitura dei banchi di scuola sono negoziati azienda per azienda e vengono richieste anche forn… - giornalettismo : Qualche minuto dopo questo tweet, il #SanRaffaele ha comunicato ufficialmente la positività di Flavio #Briatore.… - TricomiF : RT @alex_orlowski: Chiara Giannini la collega 'giornalista' della Francesca Totolo ( quelle della grigliata di cani mangiati dai migranti)… - vitovito63 : RT @alex_orlowski: Chiara Giannini la collega 'giornalista' della Francesca Totolo ( quelle della grigliata di cani mangiati dai migranti)… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche dopo Caso Blake, dopo la NBA stop anche nel tennis: la Osaka rinuncia alla semifinale del WTA Cincinnati Sport Fanpage TOSCANA, +99 casi di Covid: il 76% è asintomatico

In Toscana sono 11.513 i casi di positività al Coronavirus, 99 in più rispetto a ieri (13 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispett ...

Salvini a Benevento senza mascherina. Il sindaco: "Sarà multato insieme ai suoi sostenitori"

La posizione del leader della Lega Matteo Salvini su mascherine e distanziamento sociale è ben nota e giorno dopo giorno, mentre la campagna elettorale si intensifica, i suoi profili social si arricch ...

In Toscana sono 11.513 i casi di positività al Coronavirus, 99 in più rispetto a ieri (13 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispett ...La posizione del leader della Lega Matteo Salvini su mascherine e distanziamento sociale è ben nota e giorno dopo giorno, mentre la campagna elettorale si intensifica, i suoi profili social si arricch ...