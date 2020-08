American Airlines pronta a tagliare 20mila posti di lavoro (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – Settembre 2020 sarà l’ultimo mese di lavoro per oltre 19mila dipendenti di American Airlines, il colosso delle compagnie aeree a livello mondiale con una forza lavoro di 140mila unità, che la crisi provocata dal Covid-19 ha intaccato profondamente. Nei mesi scorsi il vettore Americano era riuscito a rinunciare ai primi 20mila dipendenti, agevolandone l’uscita ricorrendo a prepensionamento e forme di incentivazione. Dal 1° ottobre, quando cesseranno gli aiuti concessi dal governo Americano al settore dell’aviazione, inevitabili gli ulteriori tagli. Doug Parker, Ceo di American Airlines, ha fatto intendere che i licenziamenti del 1° ottobre potrebbero essere congelati qualora ... Leggi su quifinanza

