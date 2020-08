Ambiente, il Wwf: “L’Amazzonia è a rischio, è vicina a un punto di non ritorno” (Di giovedì 27 agosto 2020) L’Amazzonia è sempre più in pericolo a causa degli incendi che rischiano di far sparire il polmone verde del Pianeta. In 10 anni si è persa una superficie di foresta amazzonica di 300 mila chilometri quadrati, pari all’Italia, e a luglio 2020, solo nell’Amazzonia brasiliana, gli incendi sono aumentati del 28% rispetto allo stesso periodo del 2019. E quest’anno i roghi potrebbero essere più devastanti di quelli di quelli del 2019. A lanciare l’allarme è il Wwf, nel report “Fuochi, foreste e futuro: Una crisi fuori controllo?” realizzato dall’organizzazione ambientalista insieme al Boston Consulting Group (BCG), chiedendo una conferenza internazionale per proteggere la foresta che rappresenta uno dei sistemi ecologici fondamentali per la vita sul pianeta. Clima sempre più caldo e secco, ai ... Leggi su meteoweb.eu

