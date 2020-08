Altered Carbon 3 non ci sarà, Netflix cancella la serie senza un finale e il motivo non è il Covid-19 (Di giovedì 27 agosto 2020) Continua la mattanza delle serie Netflix. Il colosso di streaming ha annunciato che Altered Carbon 3 non ci sarà, mettendo la parola fine allo show cyberpunk dopo due sole stagioni. Gli ultimi otto episodi sono stati rilasciati lo scorso febbraio sulla piattaforma.Creata da Laeta Kalogridis e basata sul romanzo omonimo del 2002 di Richard K. Morgan, la seconda stagione è ambientata trent'anni dopo gli eventi della conclusione della prima. Takeshi Kovacs (interpretato da Anthony Mackie) è l'unico sopravvissuto di un gruppo di guerrieri interstellari d'élite, e continua la sua eterna missione alla ricerca del suo amore perduto, Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry). Mackie è il secondo attore ad interpretare Takeshi, dopo Joel Kinnaman, volto del protagonista nella ... Leggi su optimagazine

