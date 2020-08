Alluvioni in Afghanistan: sale a 162 il bilancio dei morti, continuano le ricerche dei dispersi (Di giovedì 27 agosto 2020) Inondazioni innescate da forti piogge hanno ucciso almeno 162 persone in Afghanistan questa settimana, mentre le squadre di soccorso continuano anche oggi alla ricerca di cadaveri intrappolati sotto le macerie, come riferiscono media locali. Almeno 100 persone sono morte a Charikar, a nord di Kabul, in un’alluvione che ha spazzato la città nella notte di martedì, distruggendo centinaia di case. “Tutta la mia famiglia è morta”, ha detto all’agenzia France Presse, Abdul Ghayor, dieci parenti dei quali sono morti nell’alluvione, e un altro è scomparso. Secondo Qasim Haidary, un funzionario del Ministero della gestione dei disastri, l’entità dei danni è ancora in fase di valutazione, ma circa 200 case sono state distrutte e 600 animali da fattoria sono ... Leggi su meteoweb.eu

