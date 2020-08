Allerta Meteo Piemonte: allarme nubifragi, rischio più alto nelle province di Vco e Novara (Di giovedì 27 agosto 2020) Allerta gialla, in Piemonte, per un’ondata di temporali, e possibili nubifragi, da domani a domenica. Il rischio maggiore, secondo le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) dovrebbe interessare il nord del Piemonte, le province di Novara e Vco. I primi rovesci dovrebbero riguardare l’area del lago Maggiore, con estensione poi alle altre zone.- L’Allerta gialla, che indica “criticita’ ordinaria” per fulmini, caduta di alberi, allagamenti e frane locali, esclude soltanto il sud del Piemonte. Dove i temporali saranno piu’ intensi, sono possibili forti raffiche di vento e grandinate, in tutta la regione si verifichero’ un netto calo delle temperature, con ... Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ??#AllertaARANCIONE domani, #23agosto, in Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in 4 regioni. ? In arrivo piogge e temporali a… - LuinoNotizie : #Allerta #meteo per temporali forti e rischio idrogeologico nel #Varesotto - leonzan75 : RT @IlFriuli: Arrivano i temporali, weekend di #allertameteo. Dalla serata di venerdì e fino a domenica, su tutta la regione attese intense… - IlFriuli : Arrivano i temporali, weekend di #allertameteo. Dalla serata di venerdì e fino a domenica, su tutta la regione atte… - ASTI_News : Meteo: previsti temporali e calo delle temperature, è di nuovo allerta gialla su parte dell'Astigiano -